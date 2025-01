PESOU NO BOLSO

Bahia teve nove reajustes no preço do gás de cozinha em 2024

Preço do produto chega a R$154 em Salvador e Região Metropolitana

Em 2024 a Bahia registrou nove reajustes no preço do gás de cozinha, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O último ocorreu no início de dezembro. O produto sofreu aumento de 9,47% para as distribuidoras. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), a alteração resultou em um acréscimo de R$ 6 a R$ 7 nos preços praticados, e o preço médio em Salvador e Região Metropolitana chega a R$ 154.