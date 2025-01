MEIO AMBIENTE

Bahia vai abrigar 1º Centro de Triagem de Animais Silvestres Marinhos do Nordeste

Objetivo é proteger a biodiversidade, assegurar os serviços ecossistêmicos e mitigar os impactos causados pelo complexo portuário

A Bahia será responsável por abrigar o primeiro Centro de Triagem de Animais Silvestres Marinhos (Cetas Marinho) da região Nordeste. Além do novo centro, a previsão é que o Cetas Terrestre, em Porto Seguro, no Sul do estado, também passe por um processo de modernização, com investimentos do Termo de Ajustamento de Conduta (Tac) firmado em agosto de 2019 entre o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), o Ministério Público Federal (MPF), o Estado da Bahia e a empresa Bahia Mineração (Bamin).