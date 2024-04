OPORTUNIDADE

Baiana de Direito oferece bolsas integrais para estudantes negros

As inscrições estão abertas até 23 de abril, com um processo gratuito através do formulário online disponível no site da instituição. Para se qualificar, os candidatos devem ter concluído todo o ensino médio em escola da rede pública ou terem sido beneficiados com bolsa integral em escola privada. Além disso, a renda per capita do grupo familiar deve ser igual ou inferior a dois salários mínimos, e os candidatos devem se autodeclarar negros ou pardos. Não é permitido possuir outra graduação ou ter concluído o curso por CPA.