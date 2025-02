É HOJE

Baiana System, É O Tchan e Daniela Mercury: veja as atrações do Furdunço 2025

Festa terá 59 apresentações

Com o Carnaval já "batendo na porta", o Furdunço acontece neste domingo (23) com 59 atrações no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra). A festa traz minitrios, pranchões e shows de artistas como Baiana System, É O Tchan e Daniela Mercury. O desfile começa às 14h. >