VIOLÊNCIA

Balas perdidas atingem apenas mulheres em março, aponta levantamento

É o maior número de mulheres vítimas de bala perdida em Salvador e RMS desde que o Instituto Fogo Cruzado iniciou o mapeamento na Bahia, em 2022

Tharsila Prates

Publicado em 4 de abril de 2025 às 17:40

Cápsulas pelo chão após confrontos na capital Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O Instituto Fogo Cruzado, que mapeia a violência em Salvador e região metropolitana, registrou seis vítimas de balas perdidas em março, na capital – todas mulheres. Dessas, três morreram e três ficaram feridas. Os casos ocorreram entre os 150 tiroteios mapeados pela organização ao longo de março. O recorte chama a atenção em pleno mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.>

De acordo com o instituto, a violência armada atingiu 16 mulheres no mês passado, o maior número de vítimas femininas registrado em um único mês em 2025. No total, 152 pessoas foram baleadas, sendo 120 mortos e 32 feridos na capital e RMS.>

Das seis mulheres atingidas por bala perdida em março, duas eram idosas (uma morreu e outra ficou ferida) e uma era adolescente, que ficou ferida (confira casos abaixo). Três dessas mulheres foram identificadas racialmente como negras. Além disso, quatro dessas vítimas foram baleadas durante operações policiais: três morreram e uma ficou ferida.>

O Instituto Fogo Cruzado considera vítimas de bala perdida pessoas mortas ou feridas em situações nas quais não tenham nenhuma participação ou influência sobre os disparos de arma de fogo.>

Para efeito de comparação, em janeiro, 12 mulheres foram atingidas pela violência armada. Dessas, duas foram vítimas de bala perdida: uma morreu e outra ficou ferida. Já em fevereiro, sete mulheres foram baleadas, mas nenhuma em circunstâncias de bala perdida. Março registrou o maior número de mulheres vítimas de bala perdida desde que o Fogo Cruzado iniciou o mapeamento na Bahia, em julho de 2022.>

Os cinco tiroteios que culminaram em seis vítimas de bala perdida ocorreram em Salvador, nos seguintes bairros:>

14/03: Trobogy - 1 morta

18/03: Mussurunga - 1 ferida

22/03: Centro - 1 ferida

25/03: Narandiba - 1 morta e outra ferida

27/03: Vale da Pedrinhas - 1 morta >

Entre os casos emblemáticos do mês de março, destacam-se o da dentista Larissa de Azevedo, na Avenida Paralela, altura do Trobogy, durante uma perseguição e troca de tiros entre policiais e homens armados, e o episódio com uma idosa de 87 anos, baleada dentro de casa enquanto assistia televisão, no bairro do Vale das Pedrinhas. >