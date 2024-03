ARTE

Balé Folclórico oferece oficina de dança gratuita para população

O Balé Folclórico da Bahia (BFB) iniciou, na última segunda-feira (11), mais um ciclo de oficinas gratuitas de dança na sede da instituição, sem a necessidade de inscrição prévia. Os encontros acontecem sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h, no Teatro Miguel Santana, na Rua Maciel de Baixo, 49, Pelourinho. A atividade acontece através de um convênio firmado com a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Para os interessados em participar, basta comparecer à sede do Balé Folclórico no dia da aula, com 15 minutos de antecedência. A oficina é aberta para pessoas a partir de 15 anos de idade, tanto para quem quiser frequentar todas as aulas ou apenas experimentar uma vez só, seja iniciante ou profissional de dança.

O convênio auxilia o BFB no custeio dos artistas, do pessoal da área administrativa, na manutenção do imóvel e do espetáculo do grupo. O patrocínio da Prefeitura também viabiliza a continuidade de projetos da Fundação Balé Folclórico da Bahia, além das oficinas de dança gratuitas abertas à comunidade.