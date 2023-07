Bandidos aproveitaram ônibus queimado para fazer arrastão em Sussuarana

Ônibus incendiado em Sussuarana. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As ocorrências na Avenida Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, não se limitaram a queima de um ônibus na manhã desta sexta-feira (28). Após dois suspeitos atearem fogo no veículo, outros criminosos se aproveitaram da situação e fizeram. um arrastão, atacando os passageiros que saíram do ônibus e esperavam por outro transporte no ponto.



Um comerciante conta que todos os que ficaram no local acabaram virando vítimas. "Como já tinha gente no ponto e desceu mais, os caras aproveitaram para sair roubando todo mundo que estava. O povo saiu do ônibus e foi lá para frente por causa do fogo. Eles foram lá, deram o bote e foram roubando quem tinha celular", conta ele, sem querer se identificar.

Um morador, que também não diz o nome, destaca que as ações foram diferentes. "Os caras que botaram fogo saíram em seguida de carro. Quem roubou o pessoal, chegou depois. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar do roubo ter afetado mais gente porque ninguém conseguia passar com o ônibus queimando na rua", fala.

De acordo quem estava na região, além das pessoas no ponto de ônibus, motoristas parados no engarrafamento do local também foram assaltados pelos suspeitos. Não há informações, porém, de quantos homens estariam envolvidos no arrastão.

Ataque

Moradores, que preferem não se identificar, relataram à reportagem que criminosos interceptaram os veículos e ordenaram que passageiros e rodoviários saíssem. Apesar disso, quem mora na região não sabe informar quantos homens foram responsáveis pela ação.

"Eu ouvi o barulho deles mandando o pessoal descer dizendo que iam queimar tudo. Na hora que ouvi isso, nem coloquei a cara para fora. Como minha casa não fica em cima de onde eles estavam, fiquei na minha. Quando parou o barulho e botei a cara para fora, o ônibus estava pegando fogo e as chamas batendo no fio", diz.

Outra moradora conta que os bandidos estavam com armas em punho durante a ação. "Quantos eu não sei, mas vi que eles estavam todos armados. Vi pelo menos dois, mas não fiquei na janela por medo mesmo, vai que rola tiro e, numa dessa, me acerta. Porém, foi daquele jeito de sempre que eles fazem aqui, agressivos e rápidos", explica a moradora.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) destacou que ninguém ficou ferido durante a ação e confirmou que dois homens foram os responsáveis pelo ataque. "Segundo relato dos rodoviários, dois homens em um veículo, de cor prata, desembarcaram e mandaram que todos descessem, ateando fogo no ônibus em seguida. A Polícia Civil já investiga o ocorrido", escreve a PM-BA.