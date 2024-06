BAHIA

Batida entre caçamba e carro de passeio deixa três mortos em Itabuna

O carro ainda teria saído da pista e capotado

Da Redação

Publicado em 12 de junho de 2024 às 10:07

Um grave acidente no Km 56 da BR-415, na altura do município de Itabuna, na região sul do estado, deixou três mortos e um ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14h40 de terça-feira (11).

Ainda de acordo com a PRF, a batida frontal envolveu uma caçamba e um veículo de passeio do modelo celta. Todos os mortos e o ferido estavam no carro. Após a batida, o celta ainda teria saído da pista e capotado.