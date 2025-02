CRIME

BDM monitora com vídeos as ruas de entrada na Nova Divinéia para localizar PMs e rivais

Vias que dão acesso à localidade funcionavam como central de monitoramento

Wendel de Novais

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 08:57

Entrada da Rua Cosme e Damião tem marcas de tiroteios entre facções Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Para entrar na localidade da Nova Divinéia, no bairro do IAPI, em Salvador, há duas opções comuns. A primeira é pela Rua Conde de Porto Alegre, via principal do bairro que dá acesso às ruas Cosme e Damião e José Olímpio da Silva. A segunda é pela Avenida San Martin, onde se utiliza a Rua Bom Jesus da Lapa. Três vias próximas às áreas de maior circulação em torno da localidade que eram monitoradas pela facção do Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação no tráfico de drogas no local. >

De acordo com informações obtidas através de moradores, agentes da Polícia Militar da Bahia (PM) desarticularam um sistema de monitoramento presente nas três ruas. No entanto, questionada pela reportagem, a PM afirmou que a última apreensão do tipo foi registrada no último sábado (15), na Avenida Leocádio, no bairro de Santa Mônica. Ainda assim, uma fonte policial consultada pela reportagem, confirma a recorrência de apreensões nas ruas que ficam na entrada da Nova Divinéia. >

Câmeras foram apreendidas pela PM em Santa Mônica Crédito: PM

“Existe, sim, essa ação deles de tentar monitorar as entradas dessas ruas com as câmeras. Há um tempo as facções substituíram os olheiros por essa tecnologia, mas a gente desarticula direto. É fundamental para a PM tiras essas câmeras porque na Cosme e Damião e na Rua José Olímpio da Silva avisa a nossa chegada pela Conde de Porto Alegre. Na Bom Jesus da Lapa, eles previam a chegada pela San Martin”, diz. >

Ruas são estratégicas para monitorar entrada na localidade Crédito: Arthur Max/CORREIO

Além da presença da PM ser um motivo para o uso de câmeras pela facção, a guerra por território entre grupos criminosos é mais um vetor da atividade. O CORREIO já mostrou em reportagem que a Rua Conde de Porto Alegre, via principal do bairro, virou palco de tiroteios mais de uma vez. Nos confrontos, integrantes das facções do Comando Vermelho (CV) e BDM, que são rivais, trocaram tiros em uma disputa territorial em que o primeiro grupo tenta invadir a Nova Divinéia. >