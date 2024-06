Bel Borba recebe Medalha Tomé de Souza da Câmara Municipal

O artista plástico Alberto José Costa Borba, o Bel Borba, será homenageado pela Câmara Municipal de Salvador com a Medalha Tomé de Souza em reconhecimento por seu trabalho artístico, pela valorização e visibilidade da cultura baiana por inúmeros países. Solicitada pelo vereador André Fraga, a sessão solene está marcada para quinta-feira (13), às 18h, no Plenário Cosme de Farias.

“Quando tenho uma oportunidade como essa de saborear o gosto de um bom resultado, eu fico muito feliz. Isso não me estraga. Só me responsabiliza e me dá mais inspiração, gana e garra para trabalhar para ajudar nosso povo. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho e a minha cidade”, disse o homenageado.

Borba possui um extenso acervo de obras, que vão de desenhos a intervenções urbanas, como o monumento em homenagem à Irmã Dulce, no Largo de Roma; a escultura em bronze em honra aos refugiados, instalada em Madri, capital da Espanha; o Portão do Exu, localizado no Jardim Botânico de Salvador e a intervenção em Nova York, na Time Square, com esculturas de reciclados.