ECONOMIA

Black Friday: como saber se é promoção de verdade ou preço maquiado?

Presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon), Isabel Ribeiro, dá dicas aos consumidores; confira

Ao CORREIO, a presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon), Isabel Ribeiro, apresentou algumas dicas. Entre elas estão a pesquisa dos preços com antecedência, a verificação do valor do frete em compras online e a observação se o valor do desconto está atrelado à forma de pagamento.