Festival Salvador Capital Afro promete movimentar R$ 1 milhão na economia negra

O evento chegará à cidade entre os dias 6 e 8 de novembro

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 22:33

Festival Salvador Capital Afro Crédito: Lucas Moura I Secom

O Festival Salvador Capital Afro acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, reunindo artistas, curadores, players e influenciadores da economia negra. O objetivo do evento gratuito, que chega a sua terceira edição, é promover o afrofuturismo, juntando talentos negros no mundo dos negócios e da criatividade.

O evento, que tem “Alafia - cultura e prosperidade” como tema principal, acontecerá no Quarteirão das Artes, no Centro Histórico de Salvador. Lá, será dividido entre o Pátio Yá Nassou, a Barroquinha, a Sala Harildo Deda, a Sala Nelson Maleiro e o Café Nilda Spencer.

Atualmente, o festival acontece em uma versão reduzida, com painéis, mentorias, oficinas, um festival de negócios e showcases. No evento, são oferecidas capacitações e oportunidades para empreendedores e artistas negros, para movimentar a diversidade no mercado soteropolitano.

Além do afrofuturismo, são também focos do evento o afroturismo e o afroempreendedorismo, presentes especialmente na Feira Afrobiz, com apoio do British Council, instituto cultural do Reino Unido atuante no Brasil.

O principal foco dos setores que tratam de negócios no festival será a música, com a participação de artistas já definidos e vindos da Diretoria da Secretaria de Cultura e Turismo (Dicult) e do projeto Boca de Brasa. Já o Showcase, após a finalização das rodadas de negócios, será aberto para que novos artistas soteropolitanos mostrem seu trabalho.

A perspectiva é que o festival movimente mais de um milhão em negócios, gerando em torno de 100 vagas de emprego. “O Festival Salvador Capital Afro tem como missão fomentar a criatividade, conectar artistas e profissionais, além de contribuir para a transformação social através da economia criativa negra”, afirmou a Prefeitura de Salvador.