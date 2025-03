ATÉ DOMINGO

Blusa por R$ 46 e biquíni por R$ 72: confira as melhores promoções da loja pop-up da Shein em Salvador

Clientes têm desconto de 10% em toda compra na loja, podendo chegar a 20% off em caso de aquisições acima de R$ 399

Larissa Almeida

Publicado em 13 de março de 2025 às 05:30

Loja Shein no Shopping Barra Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma das empresas mais representativas da moda fast, a Shein abriu as portas da loja temporária em Salvador na última quarta-feira (12) e foi recebida por uma legião de clientes fiéis que, antes mesmo do horário agendado para ingresso, fez fila para se adiantar nas compras. A empolgação se deu, sobretudo, para garimpar as melhores promoções. Conhecida pelas blusinhas, a empresa chinesa tinha peças em oferta no valor de R$ 45, mas também chamou atenção pela moda praia, com biquínis custando a partir de R$ 72. Independentemente da escolha, todos os clientes tiveram direito a descontos de 10% ou 20% nas compras. >

Um cropped metalizado na cor rosa, uma das peças preferidas de adolescentes e jovens adultas, estava disponível por R$ 45,95 na loja pop-up. No aplicativo da Shein, a versão do modelo com alças – uma blusinha – custa R$ 62,95. Para quem já é adepta de blusas que transitam entre o estilo casual e o formal, havia opção de blusas com manga média básica de R$ 109,90. >

A estudante universitária Sofia Simione, 19 anos, estava na arara das blusinhas com a missão de encontrar algo para presentear a avó, mas até aquele momento só havia peças para ela mesma. “Não vi nada para a minha avó ainda, porque não resisti e só peguei coisa para mim. Vou provar as roupas e, se ficarem boas, vou deixar as compras para minha avó em off”, admitiu. >

Para além das blusinhas, dos destaques de preço da loja foram os biquínis. O modelo com maior promoção entre os disponíveis no primeiro dia de operação da pop-store foi um conjunto de biquíni preto cuja parte superior se diferencia pelos detalhes acoplados a alça. Helena Hwang, supervisora de marketing da Shein no Brasil e responsável pela seleção de peças para a loja em Salvador, explicou o conceito por trás da moda praia. >

“No Brasil, a gente entende que as principais cidades já têm diversidade de marca incríveis, que abraça o nosso corpo brasileiro diverso. A Shein traz de diferente a tendência de ter um detalhe, um chamego, um mimo, que, nesse biquíni, é a aplicação de flores. Trazemos um mix de vestibilidade, lugar certo para a marquinha de sol e o detalhe”, afirmou, fazendo referência as peças, que podem ser vendidas separadamente. A parte superior do biquíni custa R$ 42,95 e, a parte inferior, R$ 28,99. Ao total, o conjunto fica por R$ 71,94. >

Biquíni com detalhe de flores na alça Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para a moda formal, destinada a quem gosta de se vestir bem para eventos ou até para ir trabalhar, as peças da MOTF, uma das marcas mais conceituadas da Shein, contaram com promoções especiais, com peças de alfaiataria custando a partir de R$ 100. Uma das calças com maior custo-benefício foi uma na cor verde água, que foi vendida por R$ 221,95 e fez sucesso entre as clientes. >

Segundo Helena Hwang, a calça foi feita com um rico trabalho de costura. “Mantemos, na peça, a fidelidade da estrutura da alfaiataria. A calça tem fechamento interno com botão transparente, que é um dos sinais que indicam que a alfaiataria é clássica. [...] A gente pregueia elas na pressão da máquina para criar vinco, traz mimos, como travete, que enriquece a alfaiataria, e os bolsos invisíveis, que é um dos mais difíceis de costurar na indústria da moda. [A calça] está no precinho. Em outras lojas, ela custa R$ 499 ou R$ 529”, disse. >

Um dos carros-chefes da Shein, a blusa de alfaiataria também teve um bom custo-benefício no primeiro dia de vendas em Salvador. No modelo tomara-que-caia, uma peça com botões dourados e na cor branca estava custando R$ 158. De acordo com a supervisora de marketing da Shein no Brasil, a peça é indicada para usar com short ou calça jeans, bem como com calças de alfaiataria. >

Peças de alfaiataria da MOTF, uma das marcas mais conceituadas da Shein Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem gosta de estampas foi contemplado com peças que tinham valores e tipos de tecido diversos. Uma blusa do tipo bata, com uma estampa floral e colorida, estava custando R$ 141,99. Um body, também florido e com tons pastéis, foi avaliado em R$ 70,90. Por sua vez, um conjunto da Cajuni, marca da Shein que é uma das principais novidades da loja pop-up na capital baiana, tinha preço na faixa dos R$ 75. Um short, também da Cajuni, custava R$ 79,90.>

Peças estampadas da Shein em Salvador Crédito: Larissa Almeida e Giovanna Araújo/CORREIO

Entre os vestidos, havia opção para estilo casual, moda fashion, boho e floral. Um vestido longo de estampa predominantemente azul e branca custava R$ 162,95. Já um vestido marrom, no estilo boho, com caimentos e amarrações especiais, tinha o preço de R$ 251,99. >

A enfermeira Juliana Souza, 39 anos, adorou tanto os vestidos que saiu de lá com mais de um. “Comprei três vestidos, um colete, um babydoll e um short. As peças estão bem bonitas e está bem legal, deveria ter mais vezes com maior possibilidade de ingressos. Os preços não estão como no site e eu ainda tive 20% de desconto porque as compras ultrapassaram os R$ 399. O dedinho fica nervoso no celular e ficou aqui também. Compro tanto na Shein que meu marido quer me proibir, é um vício. Já quero ir embora, porque o coração fica nervoso”, disse, aos risos. >

Também havia opções de moda masculina. Uma blusa cinza casual de manga média custava R$ 60. Uma camisa listrada, ideal para trabalho ou eventos, poderia ser obtida R$ 126,99. Já calça jeans no estilo anos 2000 estavam disponíveis a partir de R$ 200. Além disso, a loja dispôs de seções para moda plus-size, moda infantil, moda pet e acessórios.>

Moda masculina na Shein Crédito: Marina Silva/CORREIO