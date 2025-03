EXPECTATIVA ALTA

Loja pop-up da Shein em Salvador abre com fila de espera de quase uma hora

Clientes de todas as idades marcaram presença na inauguração no Shopping Barra

Larissa Almeida

Publicado em 12 de março de 2025 às 17:09

Fila para inauguração da loja Shein em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Ainda faltavam 50 minutos para a loja pop-up da Shein abrir no Shopping Barra, em Salvador, quando os primeiros clientes começaram a formar uma fila em frente ao local. Idosos e mães com bebê de colo tiveram prioridade, mas o público era composto por pessoas de todas as idades. Depois de muita expectativa, o acesso ao local foi liberado às 15h15 desta quarta-feira (12). >

A criadora de conteúdo e fotógrafa Lisnai Santana foi uma das primeiras a entrar. Ela, que chegou por volta das 14h30, conta que estar em uma loja física da Shein é a realização de um sonho. "Eu sou compradora da Shein desde 2021. Consumo a maioria das peças, já comprei relógio, bolsas, calças, dentre outras coisas", inicia. >

"No ano de 2023, teve uma edição [da loja pop-up] no shopping, mas, infelizmente, não pude estar presente e meu namorado foi no meu lugar. Quando eu vi no app que a Shein estaria no Shopping Barra, não pensei duas vezes. Fiquei ansiosa para fazer um agendamento para estar presente hoje e, para mim, é a realização de um sonho. Só quem é consumidora da Shein sabe o quanto é importante estar aqui", completa Lisnai. >

Quarenta e cinco minutos antes da loja abrir, a também criadora de conteúdo digital Lara Vieira, 18 anos, passou pelo shopping e decidiu entrar na fila para esperar a inauguração da pop-store. Por sorte, ela conseguiu o ingresso de uma desistente e foi uma das primeiras pessoas a entrar. O difícil, segundo ela, seria sair. >

"Estou procurando de tudo e quero comprar tudo, porque amanhã é meu aniversário. Eu trabalho desde os 14 anos como influencer, então esse vai ser meu presente para mim mesma. Estou atrás, sobretudo, de calça, blusas e tops", diz. >

A nutricionista Gabriela Santos, 32, por sua vez, marcou presença após muito planejamento. Assim que soube, pelo CORREIO, que a Shein estaria em Salvador, ela colocou um lembrete no calendário, convocou familiares e todos conseguiram ingresso para o primeiro horário. >

"Eu estava muito empolgada, porque compro na Shein desde antes da pandemia e, hoje, a maioria das minhas compras é pela Shein. Aqui, quero encontrar mais as roupas internacionais, principalmente cropped, e vou abrir uma exceção porque sou mais ponderada e compro mais em épocas festivas, como São João e Natal. Ainda assim, quero ser controlada, porque as contas pós-Carnaval estão aí para serem pagas", brinca. >