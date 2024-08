INCÊNDIO

Bombeiros apagam incêndios florestais em cinco cidades da Bahia

Também foram identificados incêndios florestais nas cidades de Riachão das Neves, Formosa do Rio Preto, Barreiras, Angical, Juazeiro e Casa Nova. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes seguem atuando para extinguir as chamas nestes locais.