Bombeiros combatem incêndio na Serra da Bandeira em Barreiras

Crédito: Arquivo/Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu a Serra da Bandeira, em Barreiras, no oeste do estado,nesta quarta-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, vinte militares, além de duas aeronaves cedidas pelo Programa Bahia Sem Fogo, através da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), estão atuando no combate ao incêndio florestal.



Os bombeiros seguem por terra, com pás, foices e enxadas para conter as chamas, enquanto os aviões operam lançando água. O incêndio está perdendo a intensidade, mas o trabalho dos militares permanece, para que todas as chamas sejam extintas.

Serra do Mimo

Outro incêndio florestal de grandes proporções atingiu a Serra do Mimo, também em Barreiras. As chamas surgiram na tarde de segunda-feira (18), mas já foram apagadas nesta terça (19), segundo o Corpo de Bombeiros.

Cerca de 12 bombeiros militares realizaram o monitoramento na Serra do Mimo. Os militares iniciaram a varredura para evitar possíveis novos focos.

A região oeste do estado sofre com uma onda de calor, com temperaturas próximas aos 40ºC. O motivo do calor é a presença de uma massa de ar extremamente quente, que vai cobrir o Brasil nos próximos dias.

"Trata-se de uma situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará atenção das autoridades", diz o MetSul Meteorologia.