FERIADÃO

BR-324 tem movimento intenso na manhã desta sexta-feira (18)

Baianos e turistas aproveitam o feriado para viajar

Motoristas enfrentam congestionamento na saída de Salvador na manhã desta sexta-feira (18). Por conta do feriado, baianos e turistas utilizam a BR-324 para se deslocar para outras cidades. A via dá acesso a 27 municípios baianos e é uma das principais rotas do estado. >