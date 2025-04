FERIADÃO

Deixou para última hora? Veja como está o movimento no ferry-boat nesta sexta (18)

Baianos aproveitam o feriadão para viajar

Quem pretende cruzar a Baía de Todos-os-Santos na manhã desta sexta-feira (18), precisa ter paciência. A fila para embarque no ferry-boat, em Salvador, tem espera de pelo menos três horas, segundo atualização feita às 7h39. Baianos e turistas aproveitam o feriadão para viajar. >

Se o movimento é intenso na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, que sai da Ilha de Itaparica para Salvador, não enfrenta dificuldades. O filômetro da Internacional Travessias, que opera o sistema, indica que há pouca fila, com espera de até 90 minutos. Seis embarcações funcionam nesta manhã. >

No Terminal Rodoviário de Salvador, a expectativa é que 13 mil pessoas circulem nesta Sexta-feira Santa. Entre os dias 13 e 21 de abril, o terminal conta com 600 horários extras para atender o aumento do fluxo de passageiros. São esperados 94,5 mil pessoas durante o período, segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).>