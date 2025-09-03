MORADIA

Bradesco leiloa 41 imóveis com lances a partir de R$ 34 mil na Bahia e em outros 11 estados

Leilão ocorre pelo site Mega Leilões

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:49

Imóveis estão distribuídos em 12 estados Crédito: Divulgação

O Bradesco realizará mais sete leilões de imóveis, com Fernando Cerello, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados 41 imóveis, entre: apartamentos, casas, imóveis comerciais, terrenos e áreas rurais, localizados na Bahia e em mais 11 estados.

Dia 04, às 14hs: Serão leiloados 16 imóveis, localizados em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Lances iniciam em R$ 90 mil.

Destaques:

Casa no Condomínio Santa Bárbara Resort Residence em Águas de Santa Bárbara/SP – Bairro Thermas de Santa Bárbara, com área total de 450m² de terreno, 235m² de área construída e lance mínimo de R$ 805 mil;

Apartamento na Rua Antonio de Souza no Guarujá/SP – Bairro Pitangueiras, com área privativa de 85m², 01 box de garagem e lance mínimo de R$ 346 mil.

Dia 24, às 14hs: Serão leiloados 10 imóveis, localizados no Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Lances iniciam em R$ 34 mil.

Destaques:

Casa na Rua São Mauro em São Paulo/SP – Bairro Jardim São Bento, com área total de 635m² de terreno, 349m² de área construída estimada no local e lance mínimo de R$ 1.2 milhão;

Fazenda Folha Larga/Gleba "A" em Balsas-MA – Bairro Zona Rural, com área de 339,9978ha, localizada na Data Campo Largo e lance mínimo de R$ 5.8 milhões.

Banco Bradesco facilita o pagamento dos lances, que poderá ser:

À vista com 10% de desconto

Parcelado em 12 vezes sem juros e sem correção, com sinal de 25% (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição)

Para imóveis com valor até R$ 100 mil:

Parcelado em 24 vezes com juros de 12% a.a. (Tabela Price) + IGPM anual (se positivo), com sinal de 25% (exceto para os lotes indicados de forma diversa em sua descrição).

Para imóveis com valor superior a R$ 100 mil: