PRISÃO IRREGULAR

Brumado: 49 presos de vão para prisão domiciliar a pedido da Defensoria Pública

Cerca de 50 condenados do semiaberto irão para casa sem tornozeleira eletrônica devido à realização de uma obra no estabelecimento

Após pedido da Defensoria Pública da Bahia, a Justiça determinou que os presos do regime semiaberto do Conjunto Penal de Brumado, no centro sul do estado, cumpram provisoriamente as penas em prisão domiciliar. A medida foi tomada em razão de uma obra no presídio. A decisão também vale para os sentenciados que vierem a progredir para o regime semiaberto antes da conclusão das obras.