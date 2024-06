PREFEITURA

Bruno Reis diz esperar que Câmara aperfeiçoe pacote de sustentabilidade

Conjunto de propostas deve ser votado depois do recesso de São João

Da Redação

Publicado em 12 de junho de 2024 às 19:42

Bruno Reis divulgou pacote no III ESG Fórum Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse, nesta quarta-feira (12), esperar que a Câmara de Vereadores aperfeiçoe o pacote de sustentabilidade que enviou para a Casa no mês passado.

Apresentado pelo prefeito no III ESG Fórum Salvador, a série de propostas é voltada ao desenvolvimento sustentável da capital baiana. O pacote de sustentabilidade foi entregue ao presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), no dia do evento, 23 de maio.

“A Câmara está se debruçando sobre as matérias, já foi lido em plenário, está tramitando nas comissões. Os vereadores estão analisando. São quatro projetos, com conteúdo amplo. Naturalmente, a Câmara quer contribuir, quer dar suas sugestões, aperfeiçoar os projetos, e é bom que isso seja feito”, declarou o prefeito.

Ao total, são cinco propostas de leis. Uma delas é a Política Municipal de Mudança do Clima, que tem como finalidade planejar, fomentar e fortalecer as ações de adaptação e mitigação de mudança do clima, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e estimular o desenvolvimento sustentável e inclusivo no município. Outra proposta diz respeito à Política de Agroecologia Urbana, por meio da qual Salvador irá adotar uma abordagem abrangente para promover sistemas alimentares sustentáveis e resilientes, conforme citado na COP28.

De acordo com Carlos Muniz, o pacote de sustentabilidade deve ser votado no Legislativo municipal após o recesso de São João. “Esses projetos irão para as comissões e, depois da apreciação das comissões, nós iremos fazer Colégio de Líderes para que nós possamos ver o que vai acontecer. Acho muito difícil esses projetos serem votados antes do recesso”, disse Muniz.

Sacolas recicláveis

O prefeito ainda disse, nesta quarta-feira, que o projeto de lei sobre as sacolas recicláveis, que foi aprovado nesta terça-feira (11), será sancionado assim que chegar em suas mãos. "Se o presidente (Carlos Muniz) mandar hoje, assino hoje. Amanhã, assino amanhã. Depois de amanhã, assino depois de amanhã", ressaltou.