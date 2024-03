POLÍTICA

Bruno Reis lidera corrida eleitoral com mais de 60% em nova pesquisa

Levantamento do Paraná Pesquisas foi divulgado nesta quinta-feira (28)

Uma nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (28) revelou que Bruno Reis (União Brasil) lidera a corrida eleitoral para a prefeitura de Salvador. No novo levantamento, Bruno aparece com 62,3% das intenções de votos.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas em parceria com o site Bahia Notícias. A margem de erro é de 3,5%, para mais ou para menos.

Em segundo lugar, aparece o vice-governador Geraldo Jr. (MDB), com 13,8% das intenções dos votos. Em seguida, aparece Kléber Rosa (PSOL), com 2,8%, e Luciana Buck (Novo), com 2,4%.