Bruno Reis vai a Brasília para discutir mobilidade e concorrer a premiação

Prefeito de Salvador também vai participar da posse da executiva do União Brasil

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) viajou para Brasília nesta terça-feira (11) para cumprir três agendas. O gestor viajou logo após a entrega do novo complexo de saúde Dr. José Carlos Pitangueira, na Ribeira, durante a manhã. Questionado sobre a pauta do encontro, ele explicou que serão três compromissos.

"Um evento é de mobilidade. Vamos confirmar a mudança do agente financiador para aquisição de 300 ônibus. Além disso, temos a posse da executiva nacional do União Brasil, com a posse de Antônio Rueda como presidente e de ACM Neto como vice-presidente, e minha como membro da executiva nacional", afirmou.