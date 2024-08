SALVAMAR

Buscas continuam por jovem que desapareceu na praia de Ipitanga

O trajeto das buscas começa em Ipitanga e se estende até Itapuã

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 17:47

O jovem desapareceu no último domingo (18) Crédito: Arisson Marinho/Correio

A procura pelo jovem Lucas Santana, de 24 anos, continua nesta terça-feira (20). A Coordenadoria de Salvamento de Marítmo (Salvamar) e voluntários estão trabalhando para resgatar o empilhador de supermercados que desapareceu no mar de Ipitanga no último domingo (18).

Isael, amigo da família, diz que está procurando o jovem desde 4h da manhã, e muitos alarmes falsos têm atrapalhado as buscas. "Estou saindo com o tio dele e algo que tem atrapalhado muito são as denúncias falsas. A gente foi de Ipitanga até a rua K, no bairro de Itapuã. Disseram que tinham achado um corpo, mas quando chegamos lá tinham só três cadeiras", relata.

Ele ainda informa que os voluntários estão realizando buscas pela noite, mas a falta de claridade atrapalha a procura pelo corpo. "Depende da lua. Dependendo de como ela tá batendo na terra, não tem claridade nenhuma no mar. É difícil mas estamos torcendo para encontrá-lo", diz.

De acordo com a Salvamar, as procuras começaram às 5h da manhã e vão continuar "até o sol abaixar". O trajeto das buscas começa em Ipitanga e se estende até Itapuã.

Relembre o caso

O empilhador de supermercado Lucas Santana desapareceu no mar de Ipitanga, em Salvador, no último domingo (18). Ele entrou na água acompanhado de uma amiga e os dois foram arrastados pela correnteza. A mulher conseguiu sair com a ajuda de banhistas, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está fora de perigo.