DATA DEFINIDA

Calendário escolar 2026: saiba quando as aulas começam na rede estadual da Bahia

Ano letivo está dividido em três unidades

Millena Marques

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:59

Rede estadual de ensino da Bahia Crédito: SEC/Arquivo

O calendário escolar de 2026 da rede estadual da Bahia prevê 203 dias letivos, distribuídos em três unidades ao longo do ano, além de seis sábados letivos. O ano letivo tem início em 9 de fevereiro, data que marca também o começo da primeira unidade, após a Jornada Pedagógica, entre 2 e 6 de fevereiro.

A primeira unidade segue até 15 de maio, totalizando 62 dias letivos. Durante esse período, estão previstos o recesso de Carnaval, entre 12 e 18 de fevereiro, além de feriados como a Sexta-Feira Santa (3 de abril), a Páscoa (5 de abril) e o Dia de Tiradentes (21 de abril). O encerramento da unidade ocorre no dia 15 de maio, seguido pelo Conselho de Classe em 16 de maio. O calendário também prevê sábado letivo no dia 11 de abril, quando será realizado o Dia da Família na Escola.

A segunda unidade começa em 18 de maio e vai até 28 de agosto, somando 67 dias letivos. Nesse intervalo, os estudantes terão o recesso junino entre os dias 22 e 30 de junho. Também estão previstos o feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, a Independência da Bahia, em 2 de julho, e a Independência do Brasil, em 7 de setembro. Durante a segunda unidade, os sábados letivos serão nos dias 13 de junho, 18 de julho e 15 de agosto, todos também dedicados ao Dia da Família na Escola. O Conselho de Classe da segunda unidade acontece em 29 de agosto.

A terceira e última unidade tem início em 31 de agosto e segue até 16 de dezembro, com 74 dias letivos. Ao longo desse período, o calendário inclui datas comemorativas e feriados como o Dia do Estudante, em 11 de agosto, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, o Dia do Professor, em 15 de outubro, o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, Finados, em 2 de novembro, a Proclamação da República, em 15 de novembro, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Também estão previstos encontros estudantis entre 8 e 10 de dezembro.

A recuperação final dos estudantes está marcada para os dias 17, 18 e 21 de dezembro. O Conselho de Classe Final acontece em 22 de dezembro, seguido pela entrega dos resultados finais no dia 23. O calendário escolar se encerra com o feriado de Natal, em 25 de dezembro.