Batida entre ônibus e caminhão mata duas pessoas e deixa 22 feridos na Bahia

Colisão ocorreu entre as cidades de Barra da Estiva e Ituaçu, no sudoeste baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:36

Acidente na BR-142
Acidente na BR-142 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou duas pessoas mortas e outras 22 feridas no final da tarde de sexta-feira (23), em um trecho da BR-142, no sudoeste da Bahia. A batida ocorreu entre as cidades de Barra da Estiva e Ituaçu.

De acordo com a TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia na região, o ônibus tombou e o caminhão caiu em uma ribanceira. Duas pessoas, que não tiveram nomes divulgados, morreram durante a batida. Os corpos já foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Em nota oficial, a Prefeitura Municipal de Barra da Estiva se solidarizou com os familiares das vítimas envolvidas no acidente.

"Neste momento, a gestão municipal informa que está prestando toda a assistência necessária às vítimas e aos seus familiares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde", diz trecho.

O coletivo transportava 46 pessoas. Algumas vítimas ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA).

O acidente será investigado pela Polícia Civil.

Acidente

