Calor fez pessoas passarem mal durante festa de Santa Bárbara

Festa atraiu uma multidão nesta manhã. Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A festa de Santa Bárbara levou uma multidão para o Pelourinho, nesta segunda-feira (4), e pelo menos três pessoas passaram mal devido ao calor. Um homem sentou na calçada com a ajuda de amigos e usou água para molhar a cabeça, enquanto era abanado. Uma mulher sentou no batente de um casarão, bebeu água e fez um exercício de respiração. Os dois ficaram bem. Os termômetros marcavam 30ºC, mas a sensação térmica na aglomeração era ainda maior.



Santa Bárbara é a primeira festa a abrir a lista de eventos públicos e privados que reúnem multidões em Salvador e foi o primeiro teste para o verão. Na sexta-feira (8), será a vez do bairro do Comércio receber uma multidão para a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, e na próxima semana, para as celebrações de Santa Luzia. Além disso, alguns artistas já deram início aos ensaios de verão, que também reúnem grandes públicos.

Nesta segunda-feira, a estratégia da maioria dos fiéis foi buscar a sombra, levar chapéus e usar protetor solar e óculos escuros. Muitos escolheram roupas leves e calçados confortáveis. No palco, o padre Lázaro Muniz, responsável pela festa, fez um apelo para que as pessoas se hidratassem. “Está muito quente. Bebam água”, disse.

Durante a procissão as sombras dos casarões foram disputadas pelo público que tentava se proteger do sol forte. Abanadores foram distribuídos em uma ação comercial, mas teve gente que levou o próprio leque de casa. Uma mulher precisou se afastar da multidão para respirar com mais calma e contou que teve vertigem, mas melhorou.

Na primeira parada, no 1º Grupamento dos Bombeiros Militares, na Barroquinha, houve distribuição gratuita de água e jatos d’água também ajudaram a aliviar o calor. O supervisor de área Robson Danilo, 38 anos, foi um dos que correu para debaixo das mangueiras e levou até a imagem da santa, uma estrutura que pesa 12 kg. “Somos de Santo Amaro, no Recôncavo, e há muitos anos participo da festa. Está muito quente, mas não tem problema”, disse.

O Corpo de Bombeiros informou que não registrou ocorrências. A corporação criou pontos de distribuição de água e colocou uma ambulância de prontidão na festa, mas a equipe não precisou atender ninguém. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda não se manifestou.

A Secretaria Municipal de Saúde e a Defesa Civil de Salvador anunciaram a criação conjunta de um plano de contingência com protocolos para os grandes eventos da cidade. O CORREIO apurou que a primeira versão do documento já foi concluída, mas ainda depende da aprovação do prefeito.