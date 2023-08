Câmara aprova empréstimo de até R$ 300 milhões para a Prefeitura

Sessão de votação do Projeto de Lei nº 189/2023 . Crédito: Valdemiro Lopes

Os vereadores da Câmara Municipal de Salvador aprovaram o Projeto de Lei nº 189/2023, que autoriza a prefeitura a contratar empréstimos no valor de R$ 300 milhões para a realização de obras na cidade, nesta terça-feira (22). A proposta foi aprovada por maioria e ganhou quatro emendas da Casa.



Segundo o prefeito Bruno Reis, entre as obras previstas para a aplicação do recurso está a construção de uma Arena Multiuso, na orla da Boca do Rio, climatizada e com capacidade para cerca de 16 mil pessoas. A parte conceitual do projeto já está pronta e estão sendo feitos serviços de sondagem e topografia.

Também estão previstas intervenções na Rua das Rosas, na Pituba; na Rua Silveira Martins, no Cabula; na Rua Almirante Tamandaré, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário; na Rua Direta de São Marcos; e em vias dos bairros de Tancredo Neves, IAPI e Cajazeiras.

Uma das emendas no projeto foi de autoria do vereador Claudio Tinoco (União), para o Executivo Municipal usar parte dos recursos em habitação. Na prática, a revisão permite que os fundos advindos do empréstimo sejam aplicados em projetos que impactam diretamente a qualidade de vida dos residentes da capital baiana, como o Mané Dendê, que está em execução no Subúrbio da cidade.