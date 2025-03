INCLUSÃO

Caminhada de Conscientização do Autismo acontece neste domingo (30)

Concentração é na entrada do Alphaville I, a partir das 9h

O Brasil tem, atualmente, cerca de 2 milhões de crianças diagnosticadas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para conscientizar a população sobre os desafios dessas crianças e suas famílias, acontece no dia 30 deste mês, a III Caminhada de Conscientização do Autismo.>