CADÊ MINHA BONECA PRETA

Campanha arrecada bonecas negras para doação na Bahia

O lançamento da campanha “Cadê Minha Boneca Preta?”, Biblioteca Juracy Magalhães Jr. de Itaparica (BJMJR-ITA), unidade gerida pela Fundação Pedro Calmon (FPC), nesta quarta-feira (25), contou com a abertura da exposição homônima; inauguração da caixa instagramável boneca preta, intervenção artística de alunas da professora Lívia Nascimento do Centro Educacional Adelita Batista; mesa de diálogo sobre “Afroinfância e a arte de brincar”; e intervenção artística de crianças do Grupo Cultural Alafiá Marejá, apresentando maculelê, capoeira e samba de roda.