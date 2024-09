SALVADOR

Caminhada em prol da doação de órgãos reúne cerca de 250 pessoas na Vitória

Cerca de 250 pessoas se reuniram na manhã deste domingo (15) para chamar atenção sobre a doação de órgãos. A caminhada Passos pela Vida contou com a participação de pacientes transplantados e convidados, em um percurso de 900 metros do Largo da Vitória até a RedeMix, localizada no Shopping Vitória Boulevard, em Salvador. No local, ainda foi oferecido um café da manhã aos participantes.