SOLIDARIEDADE

Natal dos Correios doa presentes a crianças baianas em vulnerabilidade social

Cartinhas para o Papai Noel poderão ser adotadas até 14 de dezembro

Nacionalmente, a campanha foi oficialmente aberta na última sexta-feira (1°), na favela de Paraisópolis, na capital paulista, com a presença de 70 crianças atendidas pelo Instituto Ítalo Para (braço do Instituto Ítalo Brasileiro na Comunidade).

Quem pode participar?

Podem participar crianças matriculadas em escolas da rede pública, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, de todas as idades. Fazem parte da lista de aptos crianças matriculadas em instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos, além de pedidos feitos por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. Em 2024, pela primeira vez, crianças e adolescentes assistidos pelas Coordenadorias da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça das capitais poderão participar, por meio da parceria com o Conselho Nacional de Justiçag (CNJ).

Quem pode doar?

Nesta campanha, as crianças enviam cartas aos Correios, que são triadas e disponibilizadas para que a sociedade adote os pedidos. Qualquer pessoa pode fazer uma doação. Para adotar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha (aqui) e seguir as instruções. Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog. As datas de início e fim do período de adoção variam por estado.