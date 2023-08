Campanha de Vacinação Antirrábica oferta doses em drive-thru e pontos itinerantes

Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Campanha de Vacinação Antirrábica de Salvador também passa a contar com drive-thru e pontos fixos em shoppings para funcionamento exclusivo aos fins de semana, a partir deste sábado (5) e domingo (6). A mobilização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) envolverá ainda uma instituição de ensino superior e pontos itinerantes em diversos pontos da capital baiana.



Até quinta-feira (3) mais de 12 mil animais foram imunizados contra a raiva. “A expectativa é de ampliar consideravelmente a proteção aos cães e gatos com a iniciativa aos fins de semana, pois facilita o acesso das pessoas que por algum motivo tenham dificuldade de levar os animais durante os dias úteis. Para este momento, investimos em parcerias com locais comerciais de grande circulação, para que o tutor possa passear ou resolver suas pendências e ao mesmo tempo, cuidar da saúde do seu anjinho de quatro patas”, destaca a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos.

Neste fim de semana, o drive-thru será na UNIFTC, na Avenida Paralela, das 09h às 16h. Haverá ponto fixo no Shopping Barra, com funcionamento no sábado (5), das 09h às 16h e no domingo (6), das 12h às 17h. Duplas com agentes de endemias estarão de prontidão em localidades dos distritos sanitários do Cabula/Beirú; Liberdade e Subúrbio, das 09h às 16h. A lista completa pode ser conferida no site http://www.saude.salvador.ba.gov.br/ e instagram @smssalvador.

Devem ser imunizados a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes. A meta da estratégia é vacinar 249 mil cães e gatos na cidade. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.

“A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com quase 100% de letalidade. Por isso é importante que a população procure os postos. Nos últimos anos Salvador registrou casos confirmados de raiva em morcegos, com isso, os cães e gatos de estimação ficam vulneráveis ao contato”, explica Danielle Dantas, chefe do Setor de Raiva e Veterinária do Centro de Controle Zoonoses (CCZ).

Orientações para os tutores no sistema Drive-Thru

Os tutores devem levar seus animais dentro do carro, com coleira e guia, ou em caixas apropriadas para evitar fugas e acidentes.

O ideal que além do condutor do veículo, tenha uma pessoa para conter o animal durante a vacinação

Os animais não devem ser vacinados pela janela, tendo a porta do carona ou traseira aberta para a realização da imunização

A vacinação de cães de grande porte deve ser realizada fora do veículo para a segurança do vacinador e do tutor. Nesses animais é aconselhável o uso de focinheira

Campanha

Iniciada no último dia 31, a Campanha de Vacinação Antirrábica conta com uma programação também de segunda à sexta-feira, das 08h às 14h, em 100 salas de vacina com a oferta da dose; pontos itinerantes com duplas de agentes de endemias percorrendo as ruas dos 12 Distritos Sanitários e pontos fixos em locais de grande circulação para ampliar ao imunizante.