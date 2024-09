VÍDEO MOSTRA BRIGA

Cantora baiana denuncia racismo em SAC de Lauro de Freitas

"Não acreditei de princípio. Eu estava acompanhada e uma amiga foi checar as informações. Ela voltou e me mostrou quem era a pessoa", relembra. "As atendentes me falaram bem mais coisas [que o homem disse], foram bem solicitas. Outra tentou me defender e ele respondeu: 'Cala sua boca, não estou falando do seu cabelo. Estou falando do dela'", narra.