Cão farejador encontra 150 kg de maconha em caminhão na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 32 anos no Km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Ele foi flagrado transportando 150 quilos de maconha. A droga foi encontrada pelo cão farejador K-9 Kaleu, na quarta-feira (15).

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização em um caminhão baú. Os policiais utilizaram cães farejadores para inspecionar o veículo, visando identificar a presença de substâncias ilícitas. O K-9 Kaleu realizou a inspeção no compartimento de carga e indicou positivamente para a presença de entorpecentes.

Diante do sinal do cão, a equipe solicitou ao motorista que abrisse o compartimento de carga. Ao verificar o interior, os policiais encontraram 192 tabletes de maconha embalados em caixas. O motorista alegou que houve um transbordo de carga com outro condutor e que desconhecia a presença das drogas.