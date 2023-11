Carnaval 2024 vai gerar 220 mil empregos temporários em Salvador

Expo Carnaval Brasil. Crédito: Divulgação

Além de ser a maior festa de rua do mundo, o Carnaval de Salvador é um momento importante para gerar emprego e renda para a população local. Em 2024, a expectativa é que sejam criados cerca de 220 mil empregos temporários nos 12 dias de festa. A folia deve injetar R$1,5 bilhão na economia da cidade, de acordo com o prefeito Bruno Reis.



O anúncio foi feito durante a abertura da segunda edição da Expo Carnaval Brasil, que acontece entre hoje (24) e domingo (26), no Centro de Convenções de Salvador. O evento oferece espaço para discussões de questões relacionadas à festa, além de representar oportunidade de negócios para empreendedores locais e nacionais. O prefeito Bruno Reis discursou durante a manhã desta sexta-feira (24).

“O Carnaval é muito importante para a economia. O setor de serviços é o que mais gera empregos em Salvador e o turismo é o carro chefe. Então, o Carnaval é uma forma de fortalecer a nossa matriz econômica”, disse o gestor municipal. Durante o ano, as atividades relacionadas a festa geram cerca de 50 mil empregos formais, número similar ao da construção civil, de acordo com Bruno Reis.

A Expo Carnaval Brasil é uma das formas de fortalecer a folia na capital baiana e promover intercâmbio cultural. “Não há outro evento no Brasil que consiga movimentar a economia como o Carnaval, além de ser o maior instrumento de promoção do Brasil. Temos a expectativa que os negócios que forem firmados aqui fortaleçam ainda mais a festa em todo o país”, falou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) Isaac Edington.

Expo Carnaval Brasil

Hoje e amanhã (25), os principais nomes ligados ao universo do Carnaval do país irão conversar e debater sobre diversos temas no palco do Carnaval Academy, no CCS. No local serão realizados painéis, palestras, apresentação de propostas e de novidades para o setor e manifestações culturais dos principais carnavais do país.

Já no domingo (26), a celebração acontece pelas ruas do Centro Histórico, onde irão desfilar os Bonecos de Olinda (Pernambuco); o Boi Caprichoso de Parintins (interior do Amazonas); representantes das escolas de samba vencedoras do desfile de 2023, Mocidade Alegre (São Paulo) e Imperatriz Leopoldinense (Rio de Janeiro); o Grupo Flor do Campo (Cuiabá); a Orquestra de Frevo (Recife-Pernambuco); os blocos baianos Malê Debalê, Filhos de Gandhy e Cortejo Afro, assim como atrações-surpresa.