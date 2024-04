ACIDENTE

Carreta cai de ponte e homem fica preso nas ferragens na BR-116

Corpo de Bombeiros está no local

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 10:43

O Corpo de Bombeiros está retirando um homem que ficou preso nas ferragens após um acidente veicular na BR-116, na ponte do Rio Pardo, no município de Cândido Sales, no sudoeste baiano, nesta sexta-feira (26).

A ocorrência aconteceu após uma carreta cair da ponte, no entanto, a causa do acidente ainda é desconhecida e não há informações se a vítima era o condutor do veículo.