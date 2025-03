ACIDENTE

Carro capota na Avenida Bonocô, em Salvador

Acidente aconteceu no início desta quarta-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 26 de março de 2025 às 06:57

Avenida Bonocô Crédito: Reprodução

Um carro capotou na Avenida Bonocô, em Salvador, no início da manhã desta quarta-feira (26). Até o momento, não há registro de feridos. >

De acordo com informações do Jornal da Manhã, da TV Bahia, uma equipe da Superintendência de Trânsito (Transalvador) já esteve no local do acidente. O carro já foi retirado da via e o trânsito segue normal na avenida. >

O motorista do carro não foi encontrado no local. O pai do condutor, que preferiu não se identificar, disse que foi informado sobre o acidente pela namorada do filho, às 3h40. “Eu tive notícias, ele (filho) disse que está bem. Ele está bem, lúcido, falando normal, nada de gravidade”, disse. >

Ainda segundo o pai, que é dono do veículo, o filho estava voltando de uma visita a um amigo. “Foi levar uma lembrança porque era aniversário do amigo. A lembrança ainda está no carro. Ainda não entregou”, disse. >