BAHIA

Homem morre após disparar acidentalmente a própria arma

Caso foi registrado em Pindobaçu

A Polícia Civil registrou a morte de um homem na cidade de Pindobaçu, no na região Centro-Norte do estado. Segundo informações do boletim policial, a arma da vítima disparou acidentalmente contra ela. O caso ocorreu na Rua da Cinderela, bairro Serra da Carnaíba, nesta segunda-feira (24). A vítima foi identificada como Ailton Rodrigues da Silva, de 56 anos. >