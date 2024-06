Carro roubado no Rio de Janeiro é encontrado em Luís Eduardo Magalhães

Um veículo com ocorrência de roubo registrada em novembro de 2023, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo foi apreendido no quilômetro 205 da BR-020, trecho do município de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano, no último domingo (2).