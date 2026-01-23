SERVIÇO

Carteira de Identidade Nacional: Alagoinhas e Feira de Santana recebem atendimento do SAC Móvel

Carreta passará em Alagoinhas, Catu e Santa Teresinha de 26 a 31 de janeiro; e atende em Feira de Santana de 2 a 7 de fevereiro

Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:06

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

O SAC Móvel passará por Alagoinhas, Catu e Santa Teresinha, de 26 a 31 de janeiro; e Feira de Santana, atendendo à população de 2 a 7 de fevereiro. Os serviços disponíveis são 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). O atendimento é gratuito e por ordem de chegada, através da distribuição limitada de senhas, de 7h30 às 17h.

O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento da CIN nestes municípios devido à grande procura da população pelo documento. É importante lembrar que Alagoinhas já possui um posto fixo do SAC, e Feira de Santana tem duas unidades do SAC. “A ampliação do atendimento permite alcançar um número maior de cidadãos que necessitam da documentação”, explica a coordenadora do SAC Móvel, Cecília Pereira.

Para emitir a CIN é necessário apresentar certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada, além do número do CPF. A Rede SAC aceita certidões conservadas, com todas as informações preenchidas e com dados corretos e atualizados. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site oficial da Saeb e o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

SAC Móvel:

Alagoinhas, Catu e Santa Teresinha

De 26 a 31 de janeiro, de 7h30 às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Feira de Santana