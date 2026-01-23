Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carteira de Identidade Nacional: Alagoinhas e Feira de Santana recebem atendimento do SAC Móvel

Carreta passará em Alagoinhas, Catu e Santa Teresinha de 26 a 31 de janeiro; e atende em Feira de Santana de 2 a 7 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:06

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

O SAC Móvel passará por Alagoinhas, Catu e Santa Teresinha, de 26 a 31 de janeiro; e Feira de Santana, atendendo à população de 2 a 7 de fevereiro. Os serviços disponíveis são 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). O atendimento é gratuito e por ordem de chegada, através da distribuição limitada de senhas, de 7h30 às 17h.

O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento da CIN nestes municípios devido à grande procura da população pelo documento. É importante lembrar que Alagoinhas já possui um posto fixo do SAC, e Feira de Santana tem duas unidades do SAC. “A ampliação do atendimento permite alcançar um número maior de cidadãos que necessitam da documentação”, explica a coordenadora do SAC Móvel, Cecília Pereira.

Para emitir a CIN é necessário apresentar certidão original de nascimento ou de estado civil atualizada, além do número do CPF. A Rede SAC aceita certidões conservadas, com todas as informações preenchidas e com dados corretos e atualizados. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site oficial da Saeb e o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Leia mais

Imagem - Festival de Verão terá esquema especial de transporte em Salvador; confira

Festival de Verão terá esquema especial de transporte em Salvador; confira

Imagem - Parque urbano será construído em antigo aterro sanitário de Salvador; saiba mais

Parque urbano será construído em antigo aterro sanitário de Salvador; saiba mais

SAC Móvel:

Alagoinhas, Catu e Santa Teresinha

De 26 a 31 de janeiro, de 7h30 às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Feira de Santana

De 2 a 7 de fevereiro, de 7h30 às 17h, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Tags:

Bahia Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - Turista gaúcha presa por injúria racial em Salvador é solta

Turista gaúcha presa por injúria racial em Salvador é solta
Imagem - ‘Rainha do Sul’, advogada do BDM, é denunciada por tráfico e lavagem de dinheiro

‘Rainha do Sul’, advogada do BDM, é denunciada por tráfico e lavagem de dinheiro
Imagem - Novo viaduto da Avenida ACM será entregue na próxima semana

Novo viaduto da Avenida ACM será entregue na próxima semana

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
01

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
02

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
03

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força
04

Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força