NOVIDADE

Parque urbano será construído em antigo aterro sanitário de Salvador; saiba mais

Equipamento será construído em uma área de aproximadamente 54 hectares, o equivalente a 70 campos de futebol, em Canabrava

Millena Marques

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:47

Parque Socioambiental de Canabrava Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador apresentou o Plano Socioambiental de Canabrava na última terça-feira (20). O documento, que foi lançado no auditório de Unijorge, estrutura ações integradas para elevar a qualidade de vida da população local. Uma das ações é a implantação do Parque Urbano do bairro, que será construído em uma área de aproximadamente 54 hectares, o equivalente a 70 campos de futebol, na região onde funcionava o antigo Aterro Sanitário da capital baiana.

“Estamos há praticamente um ano trabalhando na construção desse plano. Iniciativas como essa trazem diretrizes, projetos e programas elaborados juntamente com a comunidade, ou seja, com os moradores, para priorizar intervenções, ações e projetos para o bairro. É algo muito importante, porque temos um plano que organiza as intervenções por prioridade em diversas áreas, como saúde, educação e ocupação dos espaços urbanos, atendendo as regiões mais precárias e vulneráveis. Esse é o papel do plano”, afirmou a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, responsável pela elaboração do documento.

O Parque Socioambiental de Canabrava já está com projeto em andamento. O equipamento será dividido em dois setores: o setor 1, situado no antigo Aterro Sanitário de Canabrava, e o setor 2, em uma área de vegetação. O setor 1 será destinado principalmente à educação ambiental e ao desenvolvimento socioeconômico, enquanto o setor 2 será voltado às atividades de cultura, lazer, esporte, sustentabilidade, convivência e valorização da memória do bairro.

No setor 1, será mantido o estacionamento já implantado pela Prefeitura, e está sendo avaliada a possibilidade de implantar uma usina de energia solar, um ecoponto, além de um horto municipal e uma área de compostagem. Também está em avaliação a implantação de um lava-jato associado ao estacionamento, como equipamento de geração de renda; um galpão de triagem próximo ao ecoponto; e uma sede social esportiva próxima à área do campo, que será requalificado. Para o desenvolvimento do projeto, foi realizado previamente um estudo ambiental do local, além da previsão de implantação de uma estação de tratamento de chorume, que poderá servir para fertirrigação do horto. Também está planejada para o setor 1 uma estação de compostagem e uma praça com quadra poliesportiva e espaço de apoio aos ambulantes.

No setor 2, haverá uma praça de entrada do parque, conectada por uma passarela a uma segunda praça maior, com parque infantil, anfiteatro, Memorial de Canabrava, pista de skate e bicicleta, quiosques e mirantes. Haverá também uma área reservada ao sistema agroflorestal, uma horta e um equipamento da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis). A Guarda Civil Municipal atuará no local e contará com um espaço de apoio, além de um equipamento educacional da Prefeitura e um espaço integrado à Coperbrava. Um dos espaços de destaque do setor 2 do Parque Socioambiental de Canabrava será o Memorial dos Catadores, como valorização da memória da formação do bairro e de sua população.