FATALIDADE

Casal de turistas mineiros morre afogado no litoral sul da Bahia

Jovens eram da cidade de Teófilo Otoni (MG)

Um casal de turistas morreu afogado em uma praia de Prado, no extremo sul da Bahia. Os jovens eram da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, próximo à divisa com a Bahia. O caso foi registrado nessa quinta-feira (6).>

Os corpos foram retirados do mar por banhistas que estavam na praia no momento do ocorrido. Eles foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju. >