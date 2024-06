Casal é detido furtando mercadorias em mercado da Graça

Na tarde de segunda-feira (10), policiais militares do 18º Batalhão foram acionados para averiguar uma denúncia de que um casal estaria furtando um mercado, na Avenida Araújo Pinho, bairro do Canela. Ao chegarem os agentes confirmaram a informação.

Os policiais encontraram com um dos suspeito várias mercadorias do estabelecimento. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes para registro de ocorrência. A PM informa que atua preventivamente no patrulhamento em vias públicas ou através de acionamento.