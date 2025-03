ZONA RURAL

Casal e filho de três anos são feitos reféns em Riachão do Jacuípe

Crime ocorreu quando as vítimas seguiam para a fazenda da própria família

Um casal e o filho de três anos foram feitos reféns na zona rural de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia, na manhã de terça-feira (25). O crime ocorreu quando as vítimas seguiam para a fazenda da própria família. >