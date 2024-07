SENHOR DO BONFIM

Casal é preso após matar filha de 8 meses e esconder corpo em chácara

Uma mulher de 18 anos e um homem de 22 foram presos na quinta-feira (18) como suspeitos da morte e da ocultação de cadáver da própria filha, Kathalleia Sophia Brito da Silva, de 8 meses. Os dois suspeitos confessaram o crime e revelaram o local em que o bebê estava sepultado: dentro de uma chácara no bairro Pebinhas, em Senhor do Bonfim, no centro norte da Bahia. Conforme a investigação, após matarem a bebê, os dois a colocaram dentro de uma mala e a enterraram em uma cova rasa.

A ação foi liderada pela Delegacia Territorial (DT) do município, que passou a investigar o caso assim que tomou conhecimento do desaparecimento de Kathalleia. A coleta de depoimentos e as apurações em campo apontaram que o casal era o responsável pelo crime, motivo pelo qual a Polícia Civil pediu a prisão temporária dos dois. Eles foram localizados em Ponto Novo, a 50 km de Senhor do Bonfim.