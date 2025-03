TEMPORAL

Casas são invadidas por água e lama em Candeias após chuva intensa

Prefeitura atuou em 12 bairros ao longo do dia

Moradores de diversos bairros de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, foram surpreendidos pelo temporal que atingiu a cidade no domingo (23). Enxurradas tomaram as ruas e casas foram invadidas pela água. Entre os bairros atingidos estão São Francisco, Santo Antônio e a Travessa Tancredo Neves. >

"Estamos na rua trabalhando, no sentido de tentar amenizar essas situações e verificar as avarias. O Serviço Social e o prefeito também estão trabalhando com a gente para atender da melhor forma possível essa grande surpresa que aconteceu hoje. Não estava previsto essa chuva para o dia de hoje", afirma Abdoral Júnior. >