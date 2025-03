'PERIGO POTENCIAL'

36 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas; veja quais são

Alerta foi emitido pelo Inmet e é válido para diversos estados do país

Maysa Polcri

Publicado em 21 de março de 2025 às 10:43

Chuva atinge municípios baianos Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Uma frente fria atinge diversos estados brasileiros nesta sexta-feira (21), provocando alertas de chuvas intensas em todas as regiões, com exceção do Sul. Na Bahia, 36 cidades estão sob aviso de chuvas intensas, com perigo "potencial", segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Entre os municípios na rota da chuva estão Barreiras, Correntina, Formosa do Rio Preto e Luís Eduardo Magalhães (veja a lista completa abaixo). A condição é resultado de uma frente fria que atuava sobre o Sul do Brasil e se estendeu para as demais regiões. O oeste baiano é a região mais atingida no estado. >

Na terça-feira (18), o Acre publicou um estado de emergência por conta das chuvas intensas que atingem, ao menos, dez cidades. O norte do Pará, Amapá e Amazonas, além do nordeste de Goiás e extremo-sul do Tocantins seguem com grandes volumes de chuvas. >

A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, de até 60 km/h. Segundo o Inmet, o risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. >

O aviso é válido até às 10 horas de sábado (22), podendo ser prorrogado. Na quinta-feira (20), o Inmet emitiu alerta de tempestade para 13 municípios baianos. Enquanto isso, três cidades do estado registraram temperaturas acima dos 37 ºC. A previsão para o outono é de temperaturas máximas maiores do que a média, assim como aumento do volume de chuvas. >

Cidades baianas sob alerta de chuva intensa

Angical >

Baianópolis>

Barra>

Barreiras>

Buritirama>

Campo Alegre de Lourdes>

Caravelas>

Carinhanha>

Casa Nova>

Catolândia>

Cocos>

Coribe>

Correntina>

Cotegipe>

Cristópolis>

Feira da Mata>

Formosa do Rio Preto>

Ibirapuã>

Itanhém>

Iuiu>

Jaborandi>

Lajedão>

Luís Eduardo Magalhães>

Malhada>

Mansidão>

Medeiros Neto>

Mucuri>

Nova Viçosa>

Pilão Arcado>

Remanso>

Riachão das Neves>

Santa Maria da Vitória>

Santa Rita de Cássia>

São Desidério>

São Félix do Coribe>