SALVADOR

Vai dar sol? Veja previsão do tempo para o primeiro final de semana do outono

Nova estação teve início na quinta-feira (20)

O primeiro final de semana do outono será de sol, mas com possibilidade de chuvas em Salvador. As precipitações intensas e rápidas são características da estação na faixa litorânea da Bahia. >

No sábado (22), pancadas de chuvas podem acontecer durante todo o dia e noite, mas o sol prevalece. A temperatura máxima pode chegar a 32 ºC. A mínima deverá ser de 24 ºC. A chance de chuva é de 86%, de acordo com o Climatempo. >

Já no domingo (23), as pancadas de chuvas devem se concentrar durante o dia, com possibilidade de 85%. As temperaturas variam entre 24 ºC e 30 ºC. À noite, o tempo fica firme. >