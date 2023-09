Caso Hyara: perícia contratada pela família contesta versão da polícia

A família de Hyara Flor, de 14 anos, contratou um perito para analisar o assassinato da adolescente após desacreditar da versão apresentada pela Polícia Civil da Bahia, em agosto deste ano. E o novo parecer comprovou a descrença da família.



No mês passado, o inquérito policial havia apontado que o disparo que matou a vítima foi feito de forma acidental pelo cunhado dela, uma criança de nove 9 anos, enquanto os dois brincavam com uma arma de fogo. No entanto, o perito forense Eduardo LIanos, profissional de São Paulo, com 30 anos de experiência na área, esteve no local do crime e constatou que a pessoa que efetuou o disparo seria mais alta que a vítima, o que descarta o cunhado de 9 anos.